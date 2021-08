Atletica, Olimpiadi Tokyo. Ahmed Abdelwahed: “Non soddisfatto di questa finale, ma il mio percorso mi fa stare sereno” (Di lunedì 2 agosto 2021) Nulla da fare in finale per Ahmed Abdelwahed, che chiude l’ultimo atto dei 3000 siepi in penultima piazza (14°) con il crono di 8’24”34. Gara sottotono per il 25enne romano, che non riesce ad avvicinare tempi normalmente nelle sue corde.. A fine gara Ahmed si è mostrato comunque sorridente, conscio di vivere un’esperienza da ricordare: “Sicuramente non sono soddisfatto di questa finale, però non posso lamentarmi di tutto il percorso di quest’anno. Sono sereno, da queste gare si cresce”. Sui prossimi appuntamenti e sulla voglia di far bene ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Nulla da fare inper, che chiude l’ultimo atto dei 3000 siepi in penultima piazza (14°) con il crono di 8’24”34. Gara sottotono per il 25enne romano, che non riesce ad avvicinare tempi normalmente nelle sue corde.. A fine garasi è mostrato comunque sorridente, conscio di vivere un’esperienza da ricordare: “Sicuramente non sonodi, però non posso lamentarmi di tutto ildi quest’anno. Sono, da queste gare si cresce”. Sui prossimi appuntamenti e sulla voglia di far bene ...

