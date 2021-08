Amici 20 | Aka7even risponde a chi lo accusa di copiare Sangiovanni

Advertising

GaronfoloPamela : RT @bollicine00: Amici è finito da un pezzo, che ne dite di andare avanti e lasciar respirare sti poveri ragazzi che si vogliono tutti bene… - IsaeChia : #Amici20, #Aka7even risponde a chi lo accusa di copiare #Sangiovanni Il cantautore vuole mettere un punto alla gue… - hbw7even : RT @streamaka7even: visto che anche luca sta riguardando le esibizioni di amici buonanotte con una delle mie cover preferite<3 #aka7even ht… - karmadille : RT @bollicine00: Amici è finito da un pezzo, che ne dite di andare avanti e lasciar respirare sti poveri ragazzi che si vogliono tutti bene… - infoitcultura : Amici 20, Aka7even replica alle critiche e svela la verità sul rapporto con Sangiovanni -

su delle critiche ricevute ammette: 'E' una cosa orribile' Luca Marzano in arte, conosciuto dal pubblico per essere uno dei protagonisti di20, si è lasciato andare a ...Poi stanno avendo entrambi fantastici risultati, dasono usciti dei gioiellini in generale, perché rovinare tutto? #amemici20 #pic.twitter.com/hjALsmtuoG ? Nonita💗 (@...Aka7even e Sangiovanni sono due dei talenti usciti dalla trasmissione Amici di Maria De Filippi. Il successo, già iniziato all’interno della scuola di Canale 5, è poi proseguito fuori, dove i due cant ...Un lungo sfogo quello di Aka7even in merito al suo rapporto con Sangiovanni. Il cantante chiede ai fan di fermare questa guerra. Ma a cosa si riferisce?