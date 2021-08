Sopraffatti dalla stanchezza, perdono il sentiero: allarme per 3 escursionisti (Di domenica 1 agosto 2021) (Visited 3 times, 3 visits today) Notizie Simili: Famiglia si perde con i bimbi durante la gita in… Scivola e cade su un versante esposto sopra Gemona,… Cade in montagna e perde la vita ... Leggi su friulioggi (Di domenica 1 agosto 2021) (Visited 3 times, 3 visits today) Notizie Simili: Famiglia si perde con i bimbi durante la gita in… Scivola e cade su un versante esposto sopra Gemona,… Cade in montagna e perde la vita ...

Advertising

Gazzettino : Sorpresi dal buio e sopraffatti dalla stanchezza: tre escursionisti soccorsi sul Monte Briniza - DTethanos : @Strow_Mania Assolutamente Infatti CR7 a pari età di quando hanno smesso alzava delle Champions E adesso a 37 ha… - giudiiiiiiiii : @DavideFalchieri Forse perchè più gente si vaccina, più i non vaccinati sono minoranza e hanno quindi timore di ess… - MorettiLorenzo3 : Sto per rimanere solo. Attorno a me tutti gli amici cadono come mosche sopraffatti dalla Propaganda del Sistema . R… -