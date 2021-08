Riforma Giustizia, Camera boccia pregiudiziali di costituzionalità Ddl penale: il momento del voto (Di domenica 1 agosto 2021) L’Aula della Camera ha bocciato con 48 voti favorevoli e 357 contrari le pregiudiziali di costituzionalità al ddl delega di Riforma del processo penale presentate da FdI e Alternativa c’è. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) L’Aula dellahato con 48 voti favorevoli e 357 contrari ledial ddl delega didel processopresentate da FdI e Alternativa c’è. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Riforma giustizia, l’autodifesa della Cartabia: “La politica si è occupata di bandierine, non dei contenuti. Critic… - ilfoglio_it : Un clima tossico, una ministra trattata come una tirocinante. La parola mafia utilizzata con facilità. 'La giustizi… - marcodimaio : Grazie all’emendamento di @LAnnibali alla riforma della giustizia da oggi per chi violerà il divieto di avvicinamen… - b_1n0 : RT @fattoquotidiano: Riforma Giustizia, Camera boccia pregiudiziali di costituzionalità Ddl penale: il momento del voto - Italia_Notizie : Riforma della giustizia, l’appello dell’ex Colletti ai deputati del M5S: “Non accettate le minacce di espulsione”.… -