Pellegrini saluta le Olimpiadi: «Grazie a tutti, ora c'è il mio "dopo"» (Di domenica 1 agosto 2021) Federica Pellegrini saluta le Olimpiadi con l'ultima gara nella staffetta 4x100 mista. Davanti alle telecamere, la "Divina" è circondata dall'affetto di Margherita Panziera,... Leggi su ilmattino (Di domenica 1 agosto 2021) Federicalecon l'ultima gara nella staffetta 4x100 mista. Davanti alle telecamere, la "Divina" è circondata dall'affetto di Margherita Panziera,...

Advertising

LiaCapizzi : Le azzurre della Staffetta mista 4x100 sono seste. L' Australia beffa gli Usa per l'oro. Panziera 1'00'03, Carraro… - 76Sissy : RT @LiaCapizzi: Le azzurre della Staffetta mista 4x100 sono seste. L' Australia beffa gli Usa per l'oro. Panziera 1'00'03, Carraro 1'05'88,… - an12frnc : RT @LiaCapizzi: Le azzurre della Staffetta mista 4x100 sono seste. L' Australia beffa gli Usa per l'oro. Panziera 1'00'03, Carraro 1'05'88,… - AngelaMessina87 : RT @LiaCapizzi: Le azzurre della Staffetta mista 4x100 sono seste. L' Australia beffa gli Usa per l'oro. Panziera 1'00'03, Carraro 1'05'88,… - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Il nuoto italiano chiude con un bronzo nella staffetta 4x100 maschile le Olimpiadi: Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Mi… -