Jacobs e Tamberi doppio oro | #noncicredo vola su Twitter

(Di domenica 1 agosto 2021) “Non ci credo”. Marcellvince la medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gianmarcovince la medaglia d’oro nel salto in alto. La doppia impresa dell’atletica leggera italiana monopolizza l’attenzione sui social, scatenando l’entusiasmo di migliaia di utenti, appassionati e non, che si godono il momento storico per lo sport tricolore. L’hashtagdecolla tra le tendenze. C’è chi piange (almeno virtualmente) e chi prova a scrivere più volte lo stesso messaggio per assicurarsi che soprattutto l’exploit disia reale: “Un italiano ha vinto i 100 metri”. E c’è chi sintetizza ...

Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - Eurosport_IT : 'Che ca**o hai fatto ??!!' ?????????? Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs |… - Eurosport_IT : MA STIAMO FACENDO LA STORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… - felix_feliciss_ : RT @GiuseppeConteIT: Una domenica davvero straordinaria per l’Italia! Due storiche medaglie d’oro!???????? #Tamberi #Jacobs #Tokyo2020 https://… - pucciohandsup : RT @ItaliaTeam_it: Date un titolo a questa foto. ?? #ItaliaTeam| #StuporMundi | #Tamberi | #Jacobs | #Tokyo2020 -

... storica prima finale italiana nei 100 metri: record europeo con 9.84 Chi è, l'azzurro che vince i 100 mt in 9.94 con il record italiano. Tortu lo raggiunge in semifinalemedaglia d'...(enaturalmente) riescono in qualcosa di impensabile: riempire lo stadio vuoto. Per un attimo l'emozione travolge tutti, un po' la musica, un po' gli abbracci, la curva di atleti e ...Due ori in 10 minuti per l'Italia dell'atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020: tra le 21.42 e le 21.53 ora locale, ed è festa grande col tricolore sulla pista dello stadio olimpico di Tokyo. Subito dop ...L’Atletica azzurra nella storia con due medaglie d’oro nel giro di pochi minuti. Marcell Jacobs è medaglia d’oro nella finale dei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9”80, nuovo record europeo ...