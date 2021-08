F1: rabbia Leclerc con Stroll, sembrava il bowling... (Di domenica 1 agosto 2021) "Era una bella partita di bowling in una domenica prima delle vacanze... Una merda...". Charles Leclerc esordisce con sarcasmo nel commentare la serie di incidenti che lo ha estromesso subito dal Gp ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) "Era una bella partita diin una domenica prima delle vacanze... Una merda...". Charlesesordisce con sarcasmo nel commentare la serie di incidenti che lo ha estromesso subito dal Gp ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: F1: rabbia Leclerc con Stroll, sembrava il bowling...: (ANSA) - ROMA, 01 AGO - 'Era una bella part… - glooit : F1: rabbia Leclerc con Stroll, sembrava il bowling... leggi su Gloo - CamyGaly : RT @DBDeiman: Nonostante l'enorme rabbia, Leclerc è riuscito a rimanere molto obiettivo al microfono, ricordando come anche lui in passato… - Claudia_200001 : Leclerc è stato bravissimo nell'intervista. Nervi saldi, riposte puntuali senza lasciarsi andare a dichiarazioni in… - Ilarya94 : RT @DBDeiman: Nonostante l'enorme rabbia, Leclerc è riuscito a rimanere molto obiettivo al microfono, ricordando come anche lui in passato… -

Ultime Notizie dalla rete : rabbia Leclerc F1: rabbia Leclerc con Stroll, sembrava il bowling... Charles Leclerc esordisce con sarcasmo nel commentare la serie di incidenti che lo ha estromesso subito dal Gp di Ungheria, poi però non nasconde la sua rabbia per il caos innescato da Lance Stroll. "...

F1, GP Ungheria 2021: pole per Hamilton ... e Max Versteppen determinato a sfogare la rabbia per il ritiro di due settimane fa, battendo il ... con Charles Leclerc che intende sfatare la tradizione negativa con la pista di Budapest partendo ...

F1: rabbia Leclerc con Stroll, sembrava il bowling... - F1 ANSA Nuova Europa F1: rabbia Leclerc con Stroll, sembrava il bowling... ROMA, 01 AGO - "Era una bella partita di bowling in una domenica prima delle vacanze...Una merda...". Charles Leclerc esordisce con sarcasmo nel commentare la serie di incidenti che lo ha estromesso s ...

Leclerc: “Sembrava una partita di bowling, è una mer*a” Il monegasco è stato centrato in pieno da Stroll al via del Gran Premio d'Ungheria, su una pista resa scivolosa dalla pioggia ...

Charlesesordisce con sarcasmo nel commentare la serie di incidenti che lo ha estromesso subito dal Gp di Ungheria, poi però non nasconde la suaper il caos innescato da Lance Stroll. "...... e Max Versteppen determinato a sfogare laper il ritiro di due settimane fa, battendo il ... con Charlesche intende sfatare la tradizione negativa con la pista di Budapest partendo ...ROMA, 01 AGO - "Era una bella partita di bowling in una domenica prima delle vacanze...Una merda...". Charles Leclerc esordisce con sarcasmo nel commentare la serie di incidenti che lo ha estromesso s ...Il monegasco è stato centrato in pieno da Stroll al via del Gran Premio d'Ungheria, su una pista resa scivolosa dalla pioggia ...