Covid oggi Fvg, 50 contagi: bollettino 1 agosto (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 50 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. 40 nuovi casi sono stati rilevati su 1.769 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 2,26%. Sono inoltre 1.745 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,57%). Dall'analisi dei dati emerge che il 60% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 16 persone.

