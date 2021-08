Basket | Tokyo 2020 | risultati e classifiche

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 BASKET MASCHILE, ITALIA AI QUARTI DI FINALE SUPERATA LA NIGERIA 80-71 #SkySport #Tokyo2020 #ItaliaNigeria - Eurosport_IT : Non vogliamo smettere di sognare, fantastica ITALIA ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics |… - infoitsport : VIDEO Italia-Nigeria 80-71 basket, Olimpiadi Tokyo: highlights e sintesi. Azzurri ai quarti! - infoitsport : Video Italia-Nigeria basket (finale 80-71)/ Gli Highlights, Olimpiadi Tokyo 2020 - infoitsport : Basket oggi, Olimpiadi Tokyo: orari 31 luglio, tv, programma, streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Tokyo

, OLIMPIADI: IL PROGRAMMA DI OGGI 1 AGOSTO Ore 3:00 Canada - Spagna (donne, girone A) Ore 6:40 Argentina - Giappone (uomini, girone C) Ore 10:20 Spagna - Slovenia (uomini, girone C) Ore ......bronzo e finale per l'oro 13.50 SOLLEVAMENTO PESI " 76 kg femminile (gruppo A) 14.00... Luminosa Bogliolo 400 metri ostacoli maschile: Alessandro Sibilio OLIMPIADI2021: COME ...BASKETTOKYO Se è un sogno, non svegliateci. L'Italia del basket approda ai quarti di finale delle Olimpiadi battendo la Nigeria nell'ultima partita del girone, e da adesso in poi, comunque ...Battuta la Nigeria gli azzurri conquistano i quarti, dove potrebbero incontrare Usa, Francia, Slovenia o Spagna ...