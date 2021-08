Barbano | il Napoli potrebbe fare a meno di Insigne ma dovrebbe reinventarsi

(Di domenica 1 agosto 2021) Il vero rebus della nuova stagione delsi chiama. Lo scrive Alessandrosul Corriere dello Sport. Ilpuò farne a, ma in tal casorifondarsi. Perché ilparla, al momento, la lingua del suo capitano. “Ma il vero rebus in questa architettura si chiama. Che non è un giocatore qualunque. Non solo per i gol e gli assist che mette nel conto. Ma perché è la lingua di questa squadra, cioè il suo paradigma espressivo. La sua presenza cambia il ruolo e la responsabilità dei compagni in una misura diversa da ...

napolista :

... presieduta da Alessandro. Una edizione questa 2021 che è arrivata dopo il lungo periodo ...degli spettacoli della sezione Musica sarà devoluto in beneficenza all'Ospedale Cotugno di, ...Il vice direttore del Corriere dello Sport Alessandroè intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul. ...Dopo Monaco il vero rebus resta Lorenzo Insigne. Un investimento per blindare il legame tra il Napoli e Insigne non è denaro buttato. A. Barbano (CdS) ...I primi due segnali della gara di ieri a Monaco. Scrive A. Barbano sul CdS: “Partite come Bayern-Napoli servono per fare esperienza internazionale, di cui gli azzurri hanno tanto bisogno, non per entu ...