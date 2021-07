Variante Delta, dopo Sydney anche Brisbane entra in lockdown: sarà “il più severo” finora applicato (Di sabato 31 luglio 2021) Sydney resta in lockdown almeno fino al 28 agosto con tanto di militari spiegati nelle strade, ma le stesse misure di confinamento sono state stabilite anche per lo stato australiano del Queensland, dove si trova Brisbane, al fine di contenere la diffusione della Variante Delta che sta preoccupando tutto il Paese. Il blocco, ha avvertito il vice primo ministro dello stato, Steven Miles, entrerà in vigore dalle 16 (ora locale) e interesserà undici aree governative per tre giorni, tra cui Brisbane, la terza città più grande del Paese. Questo nuovo lockdown, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021)resta inalmeno fino al 28 agosto con tanto di militari spiegati nelle strade, ma le stesse misure di confinamento sono state stabiliteper lo stato australiano del Queensland, dove si trova, al fine di contenere la diffusione dellache sta preoccupando tutto il Paese. Il blocco, ha avvertito il vice primo ministro dello stato, Steven Miles, entrerà in vigore dalle 16 (ora locale) e interesserà undici aree governative per tre giorni, tra cui, la terza città più grande del Paese. Questo nuovo, ...

