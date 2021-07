Va a tumulare le ceneri del fratello e si schianta contro un’autocisterna | Claudio muore sul colpo

(Di sabato 31 luglio 2021) Terribile incidente stradale venerdì 30 luglio a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno.D’Agaro, un 63enne montebellunese, ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale verificatosi intorno alle ore 16 lungo la Strada statale 52 Carnica, poco prima della galleria Comelico all’altezza del chilometro 86, nel territorio comunale di Santo Stefano di Cadore. Coinvolti un furgone Caddy e. Come ricostruisce il quotidiano del Piave, ad avere la peggio sono stati il conducente e le passeggere del furgone (padre, madre e le due figlie) che hanno impattato frontalmente con il mezzo ...

Morto stritolato dalle lamiere dell'auto, Claudio stava andando a tumulare le ceneri del fratello morto a marzo - Muore mentre va a seppellire il fratello: l'auto si scontra con un'autocisterna, in auto anche la moglie e le figlie - si schianta e muore mentre va a tumulare le ceneri del fratello

SANTO STEFANO DI CADORE - Stava andando a Frassenetto di Forni Avoltri per commemorare il fratello Dante, morto il primo marzo , ma non un destino beffardo lo ha fermato a Santo Stefano di Cadore. . E'...In viaggio per il fratello La famiglia era in viaggio per raggiungere Forni Avoltri dove avrebbe dovutoledel fratello di Claudio D'Agaro . Il destino li ha incredibilmente voluti ...SANTO STEFANO DI CADORE - Stava andando a Frassenetto di Forni Avoltri per commemorare il fratello Dante, morto il primo marzo, ma non un destino beffardo lo ha fermato a Santo Stefano di Cadore. La..Claudio D’Agaro, architetto montebellunese di 63 anni, guidava un Caddy. Ferite la compagna e due figlie: una è grave ...