Un argento e tre bronzi per l'Italia Ma a Tokyo non mancano le delusioni (Di sabato 31 luglio 2021) Il medagliere azzurro arriva a quota 24. Grazie al titolo di oggi gli arcieri azzurri sono terza 'potenza' mondiale della specialità. Il cinese Lyu Xiaojun solleva 374 chili e stabilisce il nuovo ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 31 luglio 2021) Il medagliere azzurro arriva a quota 24. Grazie al titolo di oggi gli arcieri azzurri sono terza 'potenza' mondiale della specialità. Il cinese Lyu Xiaojun solleva 374 chili e stabilisce il nuovo ...

Advertising

ItaliaTeam_it : FATECI EMOZIONARE! ???? Un oro, un argento e tre bronzi per l’#ItaliaTeam dopo le prime due giornate olimpiche. Ci at… - trisxline : RT @Wanderlustxsr: Lamentarmi ora del medagliere dopo secoli non ha senso ma rimango dell'idea che si dovrebbe dare più valore a medaglie d… - Wanderlustxsr : Lamentarmi ora del medagliere dopo secoli non ha senso ma rimango dell'idea che si dovrebbe dare più valore a medag… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Un argento e tre bronzi. A metà giornata giapponese, l'ottava di gara alle Olimpiadi di #Tokyo2020, l'Italia incrementa… - SFatima_Smiles : RT @ultimenotizie: Un argento e tre bronzi. A metà giornata giapponese, l'ottava di gara alle Olimpiadi di #Tokyo2020, l'Italia incrementa… -