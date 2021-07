Sinistra civica ecologista: 'A Siena pronti a sostenere Letta con convinzione' (Di sabato 31 luglio 2021) Sinistra civica ecologista tende la mano a Enrico Letta per la sua candidatura alle elezioni Suppletive di Siena. "Sinistra civica ecologista, con convinzione e senza alcuna remora, è pronta a ... Leggi su globalist (Di sabato 31 luglio 2021)tende la mano a Enricoper la sua candidatura alle elezioni Suppletive di. ", cone senza alcuna remora, è pronta a ...

Advertising

globalistIT : Una bella presa di posizione #siena #Letta #PD - SienaFree : Suppletive Siena, Sinistra Civica Ecologista: ''Pronti a sostenere Letta, da Italia Viva atteggiamento imbarazzante… - SulPanaro : Bambini investiti a Mirandola, Sinistra Civica: “Il sindaco deve occuparsi di sicurezza” - GazzettadiSiena : A poche settimane dalle elezioni comunali Sinistra Civica Ecologista sostiene che l’unica prospettiva per uscire da… - ArticoloUnoRAI : RT @pierolatino72: Bel debutto in piazza a #Roma per la lista Sinistra, Civica e Ecologista. Con @gualtierieurope #unitipervincere #unitipe… -