Una Vita, anticipazioni 31 luglio pomeriggio: Camino accetta di sposare Ildefonso (Di venerdì 30 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 31 luglio pomeriggio: ecco che cosa vedremo. Moncho cambia madrina di battesimo Il battesimo di Moncho si avvicina, ma Carmen decide di non fargli da madrina. Propone a Lolita di chiederlo a Fabiana, perché sa che ne sarebbe contenta, e infatti è assolutamente così. Cinta convince Camino e lei decide di accettare di diventare la moglie di Ildefonso Cinta riesce a convincere Camino a cambiare atteggiamento, in modo che Emilio non rimandi il loro matrimonio. La giovane Pasamar si rassegna ad accettare la proposta di ...

