Maneskin | “Non vaccinarsi è da pazzi A un no vax cosa diremmo? ‘Ripijate' ”

"Da che parte stiamo? Dalla parte di chi si vuole vaccinare. Non farlo sarebbe da pazzi. cosa diremmo a un no vax? 'Ripijate', torna te stesso in romanesco. Essere contrari a qualcosa senza nessun fondamento scientifico mi sembra da pazzi. Essere contrari al vaccino fa il paio con chi pensa che la terra sia piatta". Parole dei Maneskin a La Stampa. La band, sul "tetto del mondo" quanto a successo internazionale, lo aveva d'altronde detto a FQMagazine parlando di Green Pass: "Ogni Paese in tema di restrizioni ha le sue misure, sono utili e sacrosante perché consentono alle ...

