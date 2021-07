Lucha y Siesta | 5 agosto affrontiamo asta per l’immobile

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Ieri un collettivo di artiste anonime ha rivendicato l’azione creativa della linea fuxia, una fake news costruita ad arte per rendere esplicito il paradossale e violento meccanismo che minaccia la Casa delle donne: il 52021di Via Lucio Sestio 10 sarà, di nuovo, battuto all’.” “Sul tavolo c’è un’offerta della Regione Lazio, frutto di una lunga collaborazione politica, che, in caso di aggiudicazione, sarebbe il primo passo concreto di una diversa idea di proprietà; un acquisto che permetterebbe di restituire il bene alla comunità ampia che lo usa per generare ...