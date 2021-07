LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Mercedes in vetta con le soft, Sainz 3°, Leclerc 6°, Verstappen prosegue con le hard (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Leclerc prova un altro giro veloce, ma deve alzare il piede per colpa del traffico, prima nel T1, poi nel T2 in due tentativi consecutivi 12.11 Siamo a meno di 20 minuti dalla fine, iniziano le primissime simulazioni di passo gara? 12.10 Impressionante Verstappen! Sempre con 2 mescole di svantaggio gira in 1:18.615 a 999 millesimi da Bottas! L’olandese sembra davvero dominante 12.09 Hamilton piazza i record nel T2 e T3 27.618 e 21.836 ma rimane a 106 millesimi da Bottas in 1:17.722 12.08 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:17.616 4 2 Lewis ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12prova un altro giro veloce, ma deve alzare il piede per colpa del traffico, prima nel T1, poi nel T2 in due tentativi consecutivi 12.11 Siamo a meno di 20 minuti dalla fine, iniziano le primissime simulazioni di passo gara? 12.10 Impressionante! Sempre con 2 mescole di svantaggio gira in 1:18.615 a 999 millesimi da Bottas! L’olandese sembra davvero dominante 12.09 Hamilton piazza i record nel T2 e T3 27.618 e 21.836 ma rimane a 106 millesimi da Bottas in 1:17.722 12.08 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 Valtteri BOTTAS1:17.616 4 2 Lewis ...

