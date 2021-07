La moglie di Gianni Morandi racconta quando l’ha visto subito dopo l’incidente

(Di venerdì 30 luglio 2021) Anna Dan, ladi, parla per la prima volta del, delle ustioni, della paura che per entrambi è stata enorme. E’ su Sette, magazine del Corriere della Sera, che Anna ripercorre quella giornata, sono passati più di cinque mesi ma non la dimenticheranno mai.porta sulla mano ancora le conseguenze delle gravi ustioni e suaconfida che lui questa volta ha preso una bella botta, che lo spavento è stato tale che non lo dimenticherà mai.che l’11 marzoè caduto nel fuoco e ...

Advertising

infoitcultura : Gianni Morandi, parla la moglie: 'L'incidente? Lo spavento è stato troppo forte' - infoitcultura : Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi: “Per la prima volta l’ho visto fragile, voleva una crema… - infoitcultura : Gianni Morandi, parla la moglie Anna: “Sembra vivere nel futuro” - infoitcultura : Gianni Morandi, ricordate l’ex moglie Laura Efrikian? Eccola oggi e perché è finita - infoitcultura : Gianni Morandi, è successo il giorno dell’incidente: la rivelazione della moglie -

Ultime Notizie dalla rete : moglie Gianni

...ridere della vita con il testo Nemici come prima scritto daClementi per la regia di...tranquilla e un po'monotona in casa di un affermato avvocato e della sua giovane e bella. La ...A distanza di mesi, Anna Dan, ladiMorandi , in una lunga confessione consegnata a Sette, inserto del Corriere della Sera, ha raccontato dei dettagli inediti relativi a quel difficile ...Quando Gianni Morandi si è rialzato dal fuoco ha telefonato subito sua moglie. Anna lo racconta per la prima volta ...La moglie di Gianni Morandi nelle ultime ore ha raccontato al Corriere della Sera alcuni dettagli del giorno dell'incidente.