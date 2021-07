Giustizia | alla fine c’è l’ok del Cdm Intesa con il M5S sui reati di mafia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug – Dopo nove ore di scontri in Cdm, il governo trova l’(anche con il M5S) sulla: regime speciale per idi. Rientrata la minaccia di astensione in Cdm da parte dei grillini: approvazione all’unanimità. Il testo dunque sarà in Aula domenica: sono stati ritirati tutti gli emendamenti della maggioranza. Soddisfazione del ministro dellaMarta Cartabia. Addio dunque all’obbrobrio sulla prescrizione dell’ex ministro grillino Bonafede. Riformasui processi per delitti con aggravante mafiosa Secondo ...