Fdi | De Priamo | Comune Roma deve chiarire vendita ad Amazon deposito Atac piazza Ragusa

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 luglio 2021)– “Quanto sta avvenendo sugli ex depositidiBainsizza e San Paolo appare paradossale: da un latoCapitale le aveva insistite tra le sue proposte per il Pnrr come possibili depositi dei mezzi elettrici ma allo stesso tempo sono state messe all’asta ed è notizia di oggi cheè stata assegnata al colosso, unico a presentare una offerta e che lo steso dovrebbe a breve accadere per gli altri due depositi.” “Oggi stesso presenteremo una interrogazione per sapere se non si stia ...