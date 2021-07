Dante secondo Cristicchi | racconti da una quotidiana religiosità

(Di sabato 31 luglio 2021) Anche l’Istituto per il dramma popolare di San Miniato (che festeggia quest’anno i suoi 75 anni di attività) non sfugge alla tentazione di unirsi per l’occasione all’anniversariosco, ma a differenza di molti che sugli specchi celebrativi del massimo poeta si sono malamente arrampicati, si è affidato a un professionista serio come Simone, e alla sua sensibilità, oltre che artistica, umana. Infatti il suo Paradiso, dalle tenebre alla luce conta sulle sue doti riconosciute di bravo cantante ed eccellente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

csgrndsmn : @antondepierro - DivinaCommediaQ : RT @laquilablog: Festival Internazionale di Mezza Estate, domani 30 luglio appuntamento dedicato a Dante Alighieri: Domani, Venerdì 30 Lugl… - laquilablog : Festival Internazionale di Mezza Estate, domani 30 luglio appuntamento dedicato a Dante Alighieri: Domani, Venerdì… - mauriziocori1 : RT @SalaLettura: La fortuna,in Dante nella Commedia, assume un significato religioso. È l’intelligenza celeste che amministra i beni del mo… - BonvicinoMatteo : RT @Zanichelli_ed: Speciale #DanteDesueto in vista del #Dantedì! Oggi tocca a #broda. Da 'brodo', dal germanico *bròd, significa non solo '… -

Ultime Notizie dalla rete : Dante secondo

Il Manifesto

Di più, le meditazioni martiniane in questo campo costituiscono -Ceretti, mutuando ... ad_dyn Per la Cartabia giova ricordare quanto si legge nella Commedia di, il poema della giustizia ...quanto riportato da Salerno... Dopo avere recitato nel telefilm di Italia 1 "Dio vede e ... Dal 2009 è nel cast di Un medico in famiglia , dove interpreta il ruolo diPiccione, un ...I dati dell’Istat mostrano un Paese in ripresa. La spinta di export, servizi, edilizia. Superate nella crescita Germania e Francia. A maggio aumentano i posti di lavoro, +166 mila, il tasso di occupaz ...CASTELL'AZZARA - All’ interno del programma per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, promosso dal Comitato “La Maremma per Dante 1321-2021”, dal 23 ...