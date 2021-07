Covid, Rt in salita a 1,57 e variante Delta al 94% (Di venerdì 30 luglio 2021) Il virus Covid circola maggiormente grazie alle varianti, per questo è necessario accelerare i tempi per raggiungere una elevata copertura vaccinale completa. E’ il sunto della lunga analisi che come ogni venerdì il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha tenuto nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di regia. Nel dettaglio ha spiegato come l’occupazione dei posti letto ospedalieri segni “una crescita, ma contenuta mentre l’incidenza in molte aree è sopra i 50 casi per 100mila abitanti, critica per il tracciamento. Inoltre l’Rt proiettato per la prossima settimana mostra una ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 luglio 2021) Il viruscircola maggiormente grazie alle varianti, per questo è necessario accelerare i tempi per raggiungere una elevata copertura vaccinale completa. E’ il sunto della lunga analisi che come ogni venerdì il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha tenuto nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di regia. Nel dettaglio ha spiegato come l’occupazione dei posti letto ospedalieri segni “una crescita, ma contenuta mentre l’incidenza in molte aree è sopra i 50 casi per 100mila abitanti, critica per il tracciamento. Inoltre l’Rt proiettato per la prossima settimana mostra una ...

Advertising

repubblica : Covid, Rt in salita a 1,57: incidenza a 58 casi su 100mila abitanti - messina_oggi : In italia 6.619 nuovi contagiati e 18 decessi, salgono i ricoveriROMA (ITALPRESS) - Numeri ancora in salita per qua… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie In salita i nuovi positivi al #Covid in Italia: oggi sono 6619 - - LeilaAdim : 30 luglio 2021: contagi covid-19 in salita e questi sono i treni italiani @poliziadistato @_Carabinieri_ come dobbi… - VanityFairIt : Peggiora il quadro dei contagi da Covid in tutta Europa. Nella mappa Ue diventano rosse le isole italiane. Con i nu… -