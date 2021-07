Covid: obbligo test per chi entra in Germania dall'1/8 (Di venerdì 30 luglio 2021) Il consiglio dei Ministri tedesco ha deciso che a partire da domenica 1 agosto per entrare in Germania sarà necessario presentare un test Covid negativo, eccetto per chi può dimostrare una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Il consiglio dei Ministri tedesco ha deciso che a partire da domenica 1 agosto perre insarà necessario presentare unnegativo, eccetto per chi può dimostrare una ...

Advertising

Adnkronos : #Google e #Facebook: vaccino obbligatorio per i dipendenti al rientro in sede. - ItalyinLDN : #Covid_19 nuova Ordinanza del @MinisteroSalute (in vigore 31.7-30.8) Ingresso da ???? a ????: permane??l’obbligo di tes… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - GiaPettinelli : Covid: obbligo test per chi entra in Germania dall'1/8 - Europa - ANSA - Diana55619557 : Obbligo di #vaccino per tutti i dipendenti #Google ovvero; chiunque lavori nei campus di Google dovrà essere vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid obbligo Covid: obbligo test per chi entra in Germania dall'1/8 Il consiglio dei Ministri tedesco ha deciso che a partire da domenica 1 agosto per entrare in Germania sarà necessario presentare un test Covid negativo, eccetto per chi può dimostrare una vaccinazione completa, l'avvenuta guarigione e i bambini sotto i 12 anni: lo riferisce la vice portavoce del governo Ulrike Demmer via Twitter. . 30 ...

Tokyo - Giorgia è la Ville Lumiere, la fata che riaccende l'entusiasmo verso Parigi Le Olimpiadi di Tokyo passeranno alla storia come l'edizione del Covid. Senza pubblico e con un'atmosfera surreale, il Villaggio Olimpico blindato, tra controlli e restrizioni, l'obbligo di partire ...

Contenimento del COVID-19 e obbligo vaccinale | MEDICALIVE Magazine MEDIC@LIVE Magazine Toscana. La Regione tra i giovani con la campagna “GiovaniSìVaccinano” Amiatanews: Firenze 30/07/2021 Nel fine settimana volontari e gazebo in otto località della costa, per sensibilizzare ragazze e ragazzi alla vaccinazione contro il Covid. Nella ASL Sud Est a Follonica ...

“Nel Lazio oltre 6,8 milioni di dosi somministrate” "Nel Lazio oltre 6,8 milioni di dosi somministrate". Coronavirus - L'assessore D'Amato fa il punto: "Siamo la prima regione in Italia ad essere in linea con le indicazioni del presidente della commiss ...

Il consiglio dei Ministri tedesco ha deciso che a partire da domenica 1 agosto per entrare in Germania sarà necessario presentare un testnegativo, eccetto per chi può dimostrare una vaccinazione completa, l'avvenuta guarigione e i bambini sotto i 12 anni: lo riferisce la vice portavoce del governo Ulrike Demmer via Twitter. . 30 ...Le Olimpiadi di Tokyo passeranno alla storia come l'edizione del. Senza pubblico e con un'atmosfera surreale, il Villaggio Olimpico blindato, tra controlli e restrizioni, l'di partire ...Amiatanews: Firenze 30/07/2021 Nel fine settimana volontari e gazebo in otto località della costa, per sensibilizzare ragazze e ragazzi alla vaccinazione contro il Covid. Nella ASL Sud Est a Follonica ..."Nel Lazio oltre 6,8 milioni di dosi somministrate". Coronavirus - L'assessore D'Amato fa il punto: "Siamo la prima regione in Italia ad essere in linea con le indicazioni del presidente della commiss ...