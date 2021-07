Brusaferro: “Variante Delta ormai dominante in Italia, cresce il pericolo per i giovani” (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, non ha usato mezzi termini nell’affrontare la variazione dei dati relativi alla Variante Delta in Italia: “L’infezione sta crescendo in molti paesi europei e dunque anche nel contesto Italiano. In 3.485 comuni della nostra nazione si rileva almeno un caso, con un aumento di quasi 900 comuni in più rispetto alla scorsa settimana. La circolazione del virus è soprattutto nelle fasce più giovani tra 10 e 29 anni”. C’è dunque una significativa variazione sull’età media delle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, non ha usato mezzi termini nell’affrontare la variazione dei dati relativi allain: “L’infezione stando in molti paesi europei e dunque anche nel contestono. In 3.485 comuni della nostra nazione si rileva almeno un caso, con un aumento di quasi 900 comuni in più rispetto alla scorsa settimana. La circolazione del virus è soprattutto nelle fasce piùtra 10 e 29 anni”. C’è dunque una significativa variazione sull’età media delle ...

