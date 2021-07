Zeman: «Il calcio senza i tifosi non mi dice niente. Se chiudono, chiudo anche io» (Di giovedì 29 luglio 2021) Il tecnico del Foggia, Zdenek Zeman, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mitico Channel. “Il calcio in generale, da quando ho iniziato, è cambiato molto, così come i giocatori, ma non so dire se in peggio o meglio. Oggi c’è molto fisico, è più calcio di posizione che di movimento, ma chiaramente anche la tecnica ci deve essere: vincere e dare qualcosa alla gente, emozioni, son comunque rimaste le cose più importanti. Io torno a Foggia per la quarta volta, nel corso degli anni abbiamo fatto divertire, ho sempre cercato di aiutare i ragazzi a crescere per fare qualcosa nel calcio, e voglio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) Il tecnico del Foggia, Zdenek, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mitico Channel. “Ilin generale, da quando ho iniziato, è cambiato molto, così come i giocatori, ma non so dire se in peggio o meglio. Oggi c’è molto fisico, è piùdi posizione che di movimento, ma chiaramentela tecnica ci deve essere: vincere e dare qualcosa alla gente, emozioni, son comunque rimaste le cose più importanti. Io torno a Foggia per la quarta volta, nel corso degli anni abbiamo fatto divertire, ho sempre cercato di aiutare i ragazzi a crescere per fare qualcosa nel, e voglio ...

Covid: Zeman, calcio senza gente non mi dice niente - napolista : A Mitico Channel: "Il calcio è cambiato molto, così come i giocatori, ma non so dire se in peggio o meglio. Vincere…