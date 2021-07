Zaki scrive alla fidanzata dal carcere: «combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna» (Di giovedì 29 luglio 2021) Lo afferma Patrick Zaki in una lettera alla fidanzata pubblicata dalla pagina social 'Patrick Libero' e consegnata alla famiglia durante una visita nel carcere egiziano dove lo studente è detenuto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 luglio 2021) Lo afferma Patrickin una letterapubblicata dpagina social 'Patrick Libero' e consegnatafamiglia durante una visita nelegiziano dove lo studente è detenuto L'articolo proviene da Firenze Post.

