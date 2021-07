Vaccini, all'Italia un milione di dosi Pfizer in più. OK a Moderna per ragazzi (Di giovedì 29 luglio 2021) Riconosciute 1 milione di dosi Pfizer in più in Italia . Palazzo Chigi ha infatti reso noto che "grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) Riconosciute 1diin più in. Palazzo Chigi ha infatti reso noto che "grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della ...

Advertising

forza_italia : +++ LETTERA DI SILVIO BERLUSCONI AL CORRIERE +++ 'Sono preoccupato dal fatto che il Paese si stia dividendo sui va… - Corriere : Berlusconi: «Opporsi ai vaccini non è libertà. All’Italia serve massima coesione» - repubblica : Covid, Salvini contro l'uso del Green Pass: 'Non roviniamo la vita agli italiani'. E dice no all'obbligo dei vaccin… - franco67238399 : in inghilterra e'arrivata un'altra variante,ci si domanda come e'arrivata?ovviamente mutando tra soggetti vaccinati… - contessaelvira : RT @info_zampa: Ancora brutte notizie da Israele, uno studio della Hebrew University di Gerusalemme suggerisce che l’efficacia dei vaccini… -