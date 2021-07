Svizzera, idea Wenger per sostituire Petkovic (Di giovedì 29 luglio 2021) Arsene Wenger è la suggestione della Federazione Svizzera per sostituire Vladimir Petkovic (ora al Bordeaux) alla guida della Nazionale elvetica. Il 71enne tecnico francese, che tre anni fa ha interrotto la sua esperienza ultraventennale all’Arsenal e oggi lavora per la Fifa, sarebbe l’obiettivo numero uno della Federcalcio: stando al quotidiano “Blick”, i contatti saranno avviati a breve, anche perché a settembre (il 5 la Svizzera affronterà l’Italia) ripartiranno le qualificazioni mondiali. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Arseneè la suggestione della FederazioneperVladimir(ora al Bordeaux) alla guida della Nazionale elvetica. Il 71enne tecnico francese, che tre anni fa ha interrotto la sua esperienza ultraventennale all’Arsenal e oggi lavora per la Fifa, sarebbe l’obiettivo numero uno della Federcalcio: stando al quotidiano “Blick”, i contatti saranno avviati a breve, anche perché a settembre (il 5 laaffronterà l’Italia) ripartiranno le qualificazioni mondiali. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Svizzera, idea #Wenger per il post #Petkovic - Fornjot72 : In Svizzera si chiama più onestamente 'social pass', che dà un'idea più accurata della sua vera natura. Pura Cina - radiosilvana : @DonnaRoma71 @vivere_svizzera @MentoreSiesto @nonsolopierina @CarlGustavJung9 @marilenagasbar1 @di_ogre… - Nerone_Nerone : In Svizzera ed all'insaputa del Fontana ? Mi sembra un'ottima idea, poi lo si scuda e si fotte il fisco. - Italia_Svizzera : @alessia_smile6 @capand69 @MarcelloFoa Si mi sembra ne parlasse, ma prima di diventare presidente RAI. Forse ha cambiato idea. -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera idea Piero Meldini ricorda Calasso: 'Addio mio primo editore' Grazie alla sua idea di cultura radicalmente laica, senza paraocchi ideologici di alcun genere, ... Una svizzera, una belga e una di Casale Monferrato

Dal Borgo calcio alla serie B: fa carriera l'ex ds Simone Di Battista ... del campionato Primavera, ma anche di tornei esteri, tipo Francia e Svizzera. Per me si tratta di ... Forza del gruppo e idea di gioco comune sono stati i punti di forza, adesso però speriamo che questa ...

In Svizzera arriva la lotteria del vaccino: l’idea di un imprenditore di Zurigo TPI Svizzera, idea Wenger per sostituire Petkovic Svizzera, la suggestione per la panchina e il post Petkovic è Arsene Wenger: nei prossimi giorni saranno allacciati i contatti ...

Criptovalute e banche: l’entusiasmo di Vontobel è alle stelle Il colosso bancario svizzero Vontobel ha sempre dimostrato una certa passione per Bitcoin e gli altri token, smentendo il cliché che i rapporti tra criptovalute e banche sono sempre piuttosto tesi. Ma ...

Grazie alla suadi cultura radicalmente laica, senza paraocchi ideologici di alcun genere, ... Una, una belga e una di Casale Monferrato... del campionato Primavera, ma anche di tornei esteri, tipo Francia e. Per me si tratta di ... Forza del gruppo edi gioco comune sono stati i punti di forza, adesso però speriamo che questa ...Svizzera, la suggestione per la panchina e il post Petkovic è Arsene Wenger: nei prossimi giorni saranno allacciati i contatti ...Il colosso bancario svizzero Vontobel ha sempre dimostrato una certa passione per Bitcoin e gli altri token, smentendo il cliché che i rapporti tra criptovalute e banche sono sempre piuttosto tesi. Ma ...