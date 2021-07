Scuola, slitta la presentazione del piano agli enti locali. Nella bozza nessuna novità: vaccini, distanziamento, mascherine. Niente screening (Di giovedì 29 luglio 2021) slitta la presentazione del piano Scuola agli enti locali. Il testo elaborato del ministero dell’Istruzione è pronto ma è stato deciso che sarà proposto alle Regioni solamente la prossima settimana. Con ogni probabilità, infatti, i governatori convocati oggi torneranno a riunirsi proprio per analizzare a fondo i vari step in vista del rientro a Scuola. La data della prima campaNella si avvicina, il ministro Patrizio Bianchi garantisce che le lezioni saranno “in presenza”, ma ancora non esistono delle indicazioni definitive, come hanno già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021)ladel. Il testo elaborato del ministero dell’Istruzione è pronto ma è stato deciso che sarà proposto alle Regioni solamente la prossima settimana. Con ogni probabilità, infatti, i governatori convocati oggi torneranno a riunirsi proprio per analizzare a fondo i vari step in vista del rientro a. La data della prima campasi avvicina, il ministro Patrizio Bianchi garantisce che le lezioni saranno “in presenza”, ma ancora non esistono delle indicazioni definitive, come hanno già ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, slitta la presentazione del piano agli enti locali. Nella bozza nessuna novità: vaccini, distanziamento, ma… - GUERRIERA110 : Scuola, il piano del Ministero per il rientro: ecco la bozza. Slitta la presentazione del piano - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Scuola, la bozza del piano: 'La sfida è tornare in presenza' 'I vaccini fondamentali per la pre… - Agenzia_Ansa : La bozza del piano scuola: 'La sfida è tornare in presenza. I vaccini fondamentali per la prevenzione' #ANSA - fisco24_info : Slitta la presentazione del piano scuola agli enti locali: 'La sfida è tornare in presenza. I vaccini fondamentali… -