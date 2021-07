Scossa di terremoto da record in Alaska: diramata allerta tsunami (Di giovedì 29 luglio 2021) Una violentissima Scossa di terremoto di 8.2 della scala Richter si è registrata al largo dell’Alaska, questo quanto riportato dall’Istituto geofisico degli Stati Uniti. A quanto riportato dal comunicato l’epicentro è situato a circa 91 km dalla città di Perryville, a una profondità di 46,7 km. La Scossa si è verificata poco dopo le 22.00 ora locale (le 8.00 in Italia). Il terremoto è stato considerato superficiale considerando la profondità. Altre scosse di assestamento sono seguite alla principale, sempre molto forti, di 6.2 e 5.6 della scala Richter. Leggi anche -> Non solo Covid: le Olimpiadi ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 luglio 2021) Una violentissimadidi 8.2 della scala Richter si è registrata al largo dell’, questo quanto riportato dall’Istituto geofisico degli Stati Uniti. A quanto riportato dal comunicato l’epicentro è situato a circa 91 km dalla città di Perryville, a una profondità di 46,7 km. Lasi è verificata poco dopo le 22.00 ora locale (le 8.00 in Italia). Ilè stato considerato superficiale considerando la profondità. Altre scosse di assestamento sono seguite alla principale, sempre molto forti, di 6.2 e 5.6 della scala Richter. Leggi anche -> Non solo Covid: le Olimpiadi ...

