San Giorgio di Nogaro. Consolidamento spondale del fiume Corno: intervento in autunno (Di giovedì 29 luglio 2021) Partirà in autunno l’intervento per il Consolidamento spondale del fiume Corno e per la realizzazione di opere idrauliche. I lavori sono finanziati con uno stanziamento di 900 mila euro da investire nell’area di canoa e canotaggio a San Giorgio di Nogaro. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, durante l’incontro in Municipio a San Giorgio di Nogaro sul tema dei dragaggi, a cui hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco Roberto Mattiussi, il direttore generale di Confindustria ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 29 luglio 2021) Partirà inl’per ildele per la realizzazione di opere idrauliche. I lavori sono finanziati con uno stanziamento di 900 mila euro da investire nell’area di canoa e canotaggio a Sandi. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, durante l’incontro in Municipio a Sandisul tema dei dragaggi, a cui hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco Roberto Mattiussi, il direttore generale di Confindustria ...

stanzaselvaggia : Porto San Giorgio e le norme anti-Covid. - feralislandBud : RT @tempi_d: Porto San Giorgio - tempi_d : Porto San Giorgio - TrafficoA : A30 - Nocera-Castel San Giorgio - Incendio A30 caserta-Salerno Incendio tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio - onetwochess : White to play and win: Mastrorilli, Nicola Giovanni vs Liguori, Renato. Porto San Giorgio Open 2018.08.28 #chess… -