Patrick Zaki | la lettera dal carcere alla fidanzata | ” La situazione peggiora”

"Non sono ottimista della mia situazione, le libertà non arriverà presto", così Patrick Zaki in una lettera esprime le sue preoccupazioni "Speravo di riavere la mia libertà ma è chiaro che non accadrà presto" ha scritto lo studente Patrick Zaki dal carcere egiziano. "Non sono molto ottimista, la situazione peggiora di giorno in giorno", così lo studente dell'università di Bologna nella lettera che ha inviato alla fidanzata. La lettera pubblicata sui social "Caro ...

