Oppini, silenzio rotto dopo la “frattura” con Tommaso Zorzi ma s’imbatte ancora una volta in un terreno scivoloso (Di giovedì 29 luglio 2021) dopo l’intervento di Alba Parietti anche Francesco Oppini rompe il silenzio sulla fine dell’amicizia con Tommaso Zorzi, tirando in ballo un video che gira su internet da alcuni giorni. Oppini rompe il silenzio dopo la frattura con Tommaso Zorzi Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state ascritte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 29 luglio 2021)l’intervento di Alba Parietti anche Francescorompe ilsulla fine dell’amicizia con, tirando in ballo un video che gira su internet da alcuni giorni.rompe illaconTrovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state ascritte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Patty_Scermino : RT @blogtivvu: Francesco Oppini: silenzio rotto dopo la “frattura” con Tommaso Zorzi ma s’imbatte ancora una volta in un terreno scivoloso… - Sabry60385617 : RT @blogtivvu: Francesco Oppini: silenzio rotto dopo la “frattura” con Tommaso Zorzi ma s’imbatte ancora una volta in un terreno scivoloso… - blogtivvu : Francesco Oppini: silenzio rotto dopo la “frattura” con Tommaso Zorzi ma s’imbatte ancora una volta in un terreno s… - nocchi_rita : RT @iosonoestanca: Non pensavo di dirlo mai nella vita e non fraintendetemi non sto giustificando o apprezzando oppini ma Il suo silenzio>… - miiannoio : Per me è il fatto che avete osannato Oppini tutto il giorno per il suo silenzio quando neanche due ore dopo lui ha… -