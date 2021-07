Nuove passerelle pedonali sulla spiaggia di Marina Nova a Monfalcone

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nuove passerelle

La Stampa

In mezzo a tutti gli impegni istituzionali del primo cittadino della città isontina ha voluto anche pensare a far posizionare dellea Marina Nova, così da rendere la spiaggia più fruibile. ...... eppure non deve sfuggire la doppia piega, un classico d altri tempi che le principali... Possiamo dire che, da un paio di stagioni a questa parte, i mocassini siano lesneaker, come sa ...Inaugurata in centro la nuova “eco-spiaggia libera dunale ... La spiaggia è attrezzata con passerelle che consentono di avvicinarsi alla battigia anche con carrozzine per bambini o persone non ...Passerelle a Marina Nova, la spiaggia diventa più fruibile. "Le ho volute per rendere la spiaggia accessibile e confortevole per tutti", comunica il Sindaco Anna Maria Cisint. Le passerelle pedon ...