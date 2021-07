Juventus, positivo Hamza Rafia aggregato alla prima squadra (Di giovedì 29 luglio 2021) In una nota ufficiale la Juventus ha reso nota la positività di uno dei suoi calciatori. ?????-?? Positività calciatore prima squadra https://t.co/Kom7u4Q574 pic.twitter.com/nbgQRd8TKN — JuventusFC (@Juventusfc) July 29, 2021 Si legge “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) In una nota ufficiale laha reso nota la positività di uno dei suoi calciatori. ?????-?? Positività calciatorehttps://t.co/Kom7u4Q574 pic.twitter.com/nbgQRd8TKN —FC (@fc) July 29, 2021 Si legge “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore. In ossequionormativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppoentra da oggi in isolamento ...

Advertising

juventusfc : ??????????-???? | Positività calciatore Prima Squadra ? - marcoconterio : ?? Marko Pjaca più vicino al #Torino. Contatto con Juric positivo e croato ???? a un passo dall'addio alla #Juventus @TuttoMercatoWeb - PietroAgoglia : RT @LeBombeDiVlad: ?? +++ ULTIM’ORA - #Juventus: Hamza #Rafia è risultato positivo al #Covid19. Prima squadra in isolamento +++ #LeBombeDi… - TgLa7 : #Covid: Rafia positivo, gruppo Juventus in isolamento. Anche i 'negativi' non potranno avere contatti esterni - mirkonicolino : ?? Tutta la prima squadra della #Juventus entra in isolamento fiduciario: Hamza #Rafia è risultato positivo al… -