Incidente minibus a Capri, la testimonianza di un passeggero: «Ruota fuori uso, l'autista è morto per salvarci» (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha fatto di tutto per salvare la vita sua, dei passeggeri e di quanti erano nelle vicinanze. Ha fatto di tutto per reagire a un probabile guasto tecnico (una Ruota che slitta e sbanda), per fermare... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha fatto di tutto per salvare la vita sua, dei passeggeri e di quanti erano nelle vicinanze. Ha fatto di tutto per reagire a un probabile guasto tecnico (unache slitta e sbanda), per fermare...

