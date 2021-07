F1, Charles Leclerc: “Silverstone è alle spalle, a Budapest buona occasione, ma non saremo forti come a Monaco” (Di giovedì 29 luglio 2021) Charles Leclerc è pronto e carico in vista del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e lo conferma anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana sul tracciato dell’Hungaroring. Il monegasco, reduce dal brillante secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Gran Bretagna, prova a guardare con ottimismo anche all’ultima tappa prima delle vacanze agostane, che si concluderanno con il consueto “ritorno in pista” in quel di Spa-Francorchamps a fine mese di agosto. La sua chiacchierata odierna, ovviamente, non può che partire da quanto visto a Silverstone due settimane ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)è pronto e carico in vista del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e lo conferma anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana sul tracciato dell’Hungaroring. Il monegasco, reduce dal brillante secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Gran Bretagna, prova a guardare con ottimismo anche all’ultima tappa prima delle vacanze agostane, che si concluderanno con il consueto “ritorno in pista” in quel di Spa-Francorchamps a fine mese di agosto. La sua chiacchierata odierna, ovviamente, non può che partire da quanto visto adue settimane ...

