Efficacia di Pfizer in calo dopo 6 mesi Le ipotesi dei virologi | il Ministero valuta

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’del vaccinonel prevenire il contagio da Covid diminuisce con il tempo e, a seidal richiamo, scende dal 96% all’83,7%. Mentre la protezione da decorso severo della malattia resta alta, attestandosi al 97%. Lo dicono i risultati di uno studio, pubblicato online e non ancora sottoposto a revisione paritaria, che riapre il dibattito sulla necessità di una terza dose. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, sarebbe sul tavolo deldella Salute l’di un piano che preveda un booster per alcune categorie: fragili, immunodepressi e operatori sanitari che hanno ricevuto le ...

Un altro post del professore di virologia cita i dati a 6 mesi dalla sperimentazione di: 'La ... ad_dyn 'Il dato veramente positivo, da festeggiare, è che l'contro la malattia grave è ...svela i piani: necessaria la terza dose e vaccino ai bambini. Conti a gonfievele Secondo Sileri l'del vaccino può durare anche più di un anno, ma le persone che hanno meno anticorpi ...Lo studio è ancora in corso e coinvolge 44mila persone. Non indaga l'efficacia sulla variante Delta. Una terza dose? La casa farmaceutica si augura sia più duratura ...Covid, aggiornate le linee guida per i cittadini che hanno già ricevuto il vaccino. Ecco cosa cambia con la variante Delta.