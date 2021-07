Atalanta-Hellas, iniziano i primi contatti per uno scambio interessante (Di giovedì 29 luglio 2021) Notizia delle ultime ore di calciomercato: l’Hellas Verona offre Mattia Zaccagni in cambio di Bosko Sutalo e Sam Lammers dell’Atalanta. I vernesi vorrebbero ringiovanire, ancora di più, la loro rosa. La notizia è stata riportata poco fa anche da TUTTOmercatoWEB. Per questo motivo sono forti gli interessi per acquistare il difensore croato classe 2000 e l’attaccante olandese classe 1997. Sul primo bisogna dire che è in prestito all’Hellas, proprio dalla squadra bergamasca. L’arrivo del secondo invece è determinato dalla questione dei troppi attaccanti che i veronesi hanno in rosa. In cambio gli Scaligeri offrono alla Dea il loro ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Notizia delle ultime ore di calciomercato: l’Verona offre Mattia Zaccagni in cambio di Bosko Sutalo e Sam Lammers dell’. I vernesi vorrebbero ringiovanire, ancora di più, la loro rosa. La notizia è stata riportata poco fa anche da TUTTOmercatoWEB. Per questo motivo sono forti gli interessi per acquistare il difensore croato classe 2000 e l’attaccante olandese classe 1997. Sul primo bisogna dire che è in prestito all’, proprio dalla squadra bergamasca. L’arrivo del secondo invece è determinato dalla questione dei troppi attaccanti che i veronesi hanno in rosa. In cambio gli Scaligeri offrono alla Dea il loro ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @FilippoRubu00: ??#Hellas, trattative frenetiche per Sam #Lammers ???? dell’#Atalanta. Un affare fattibile per il club di Setti che rinforz… - Cucciolina96251 : RT @CalciohellasIt: Hellas Verona, contatti proficui con l'Atalanta per Lammers #Calciomercato - CalciohellasIt : Hellas Verona, contatti proficui con l'Atalanta per Lammers #Calciomercato - FilippoRubu00 : ??#Hellas, trattative frenetiche per Sam #Lammers ???? dell’#Atalanta. Un affare fattibile per il club di Setti che ri… - Cucciolina96251 : RT @FilippoRubu00: ??#Atalanta, la duttilità di Mattia #Zaccagni potrebbe convincere il presidente nerazzurro Percassi a formulare un’offert… -