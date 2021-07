Amici 2021 | confermata una delle ex insegnanti

Leggi su trashblog

(Di giovedì 29 luglio 2021) Fervono i preparativi per la nuova edizione diche vedrà il ritorno di unadello scorso anno, Lorella Cuccarini. La notizia, secondo quanto apprendiamo su Fanpage, sarebbe stata data durante un’intervista rilasciata per il settimanale Oggi. Felice per questa conferma, Lorella Cuccarini ha espresso tutta la sua soddisfazione per la seconda chiamata alla cattedra di danza di Maria De Filippi: Maria De Filippi mi ha appenanel cast della prossima edizione di. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista. Sono ...