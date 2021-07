Uomini e Donne, nuova lite tra Samantha e Alessio: le ultime notizie (Di mercoledì 28 luglio 2021) riguardo uno scontro dialettico apparentemente senza fine Screenshot Samantha Curcio e Alessio Ceniccola“L’amore non è bello se non è litigarello”, così recitava il testo di una famosa canzone cantata da Jimmy Fontana. A questa canzone si ispirano sicuraramente molte delle coppie nate durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi “Uomini e Donne“, che amano scontrarsi verbalmente attraverso i social, suscitando ora l’ira ora il sostegno dei tanti appassionati ammiratori che pendono dai loro messaggi. Ti potrebbe interessare>>> Davide Basolo, dopo Uomini e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021) riguardo uno scontro dialettico apparentemente senza fine ScreenshotCurcio eCeniccola“L’amore non è bello se non è litigarello”, così recitava il testo di una famosa canzone cantata da Jimmy Fontana. A questa canzone si ispirano sicuraramente molte delle coppie nate durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi ““, che amano scontrarsi verbalmente attraverso i social, suscitando ora l’ira ora il sostegno dei tanti appassionati ammiratori che pendono dai loro messaggi. Ti potrebbe interessare>>> Davide Basolo, dopoe ...

