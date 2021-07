Tokyo 2020 | bronzo all' Italia nel ' 4 senza' di canottaggio Medaglia con polemiche | ' La Gran Bretagna ha invaso la corsia'

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - vodcatonik : RT @Una_Gioia_Mai: Atene 2004 - Tokyo 2020 (2021): un'era di Olimpiadi l'era di Federica Pellegrini. #Tokyo2020 #giochiolimpici https://t.c… - lifestyleblogit : Tokyo 2020, Montano: 'Meraviglioso chiudere una carriera così' - -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Rai News

una delle atlete italiane dichiaratamente Lgbt+ ai Giochi olimpici di. Alice Bellandi, judoka bresciana di 22 anni, non fa un vero coming out parlando di Chiara, la sua fidanzata . Da tempo infatti è nota la sua relazione con la compagna, 'Lavora in un ...Federica Pellegrini, una carriera straordinaria, una vita di sacrifici, medaglie e primati. Dalle sue prime Olimpiadi di Atene nel 2004 a: i suoi successi in ...Successo fondamentale dell’Italia del volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020: gli azzurri battono 3-1 i padroni di casa del Giappone (25-20, 25-17, 23-25, 25-21 i parziali) e si portano a due vittorie su ...Seconda partita a Tokyo 2020 e prima sconfitta per la nazionale italiana di basket maschile, sconfitta dall'Australia per 86-83 (25-25, 45-44, 65-62). Il quintetto allenato da Meo Sacchetti ...