That's No Moon è un nuovo team di ex The Last of Us, God of War e Destiny al lavoro su un gioco single-player (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il nuovo studio di sviluppo di giochi That's No Moon sta aprendo a Los Angeles e San Diego, guidato da veterani dello sviluppo di giochi provenienti da alcuni dei più grandi studi del settore. That's No Moon intende creare esperienze guidate dalla narrazione attraverso media sia interattivi che lineari. "Abbiamo iniziato That's No Moon con una visione singolare di creare storie e personaggi indimenticabili che definiranno e si estenderanno oltre il nostro mezzo", ha affermato Michael Mumbauer, CEO di That's No Moon, ex capo del Visual Arts ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilstudio di sviluppo di giochi's Nosta aprendo a Los Angeles e San Diego, guidato da veterani dello sviluppo di giochi provenienti da alcuni dei più grandi studi del settore.'s Nointende creare esperienze guidate dalla narrazione attraverso media sia interattivi che lineari. "Abbiamo iniziato's Nocon una visione singolare di creare storie e personaggi indimenticabili che definiranno e si estenderanno oltre il nostro mezzo", ha affermato Michael Mumbauer, CEO di's No, ex capo del Visual Arts ...

Advertising

IGNitalia : Michael Mumbauer, ex fondatore di Visual Arts, studio al centro di alcune polemiche qualche mese fa, ha fondato ins… - infoitscienza : Ex Naughty Dog e Sony Santa Monica fondano That’s No Moon, al lavoro su un single player – NotiziaVideogiochi per P… - Nextplayer_it : That's No Moon: nuovo studio fondato dagli ex sviluppatori di Naughty Dog - Eurogamer_it : That's No Moon è il nuovo studio di ex #TheLastOfUsPartII, #GodOfWar e #Destiny. - GamingTalker : That’s No Moon è il nuovo studio di ex dipendenti Sony e Naughty Dog -