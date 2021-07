Senza vaccino non lavorerete più, prima lo capite meglio è, dice Pietro Ichino (Di mercoledì 28 luglio 2021) La giustizia sembra schierata in modo compatto riguardo la decisione di licenziare chi non si vaccina contro il Covid: sull’argomento si esprime anche Pietro Ichino. Con il green pass entrato ormai in vigore, l’obbligo di vaccinazione sussiste di fatto per chiunque voglia continuare a condurre una vita normale. Per il giuslavorista e professore Pietro Ichino, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 luglio 2021) La giustizia sembra schierata in modo compatto riguardo la decisione di licenziare chi non si vaccina contro il Covid: sull’argomento si esprime anche. Con il green pass entrato ormai in vigore, l’obbligo di vaccinazione sussiste di fatto per chiunque voglia continuare a condurre una vita normale. Per il giuslavorista e professore, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

frankmatano : Oggi sono stato all’open day di Cancello ed Arnone in provincia di Caserta e senza alcuna ironia mi sento un privil… - Corriere : Sterilgarda, linea dura sul green pass: «Senza vaccino, lavoratori a casa senza stipendio» - Corriere : «Se ci fosse stato prima un vaccino mio padre sarebbe ancora fra noi. Voi, senza vaccino, invece non sareste qui. A… - 1giuspe : RT @mfonthenet: Al TG2 ora: 'Sono già migliaia gli italiani truffati dopo l'acquisto online di Green Pass senza aver fatto il vaccino' In p… - Frances25551623 : RT @Andrea35180148: @25O319 @Laura51478782 Assolutamente no,'l'hanno suicidato',questi non si fan scrupoli d'uccider o crear problemi a don… -