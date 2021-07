Salute: via libera a Servizio psico-pedagogico nelle scuole (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - La Lombardia avrà un Servizio psico-pedagogico rivolto agli studenti, ai loro familiari, al personale scolastico docente e non docente. Il Servizio sarà erogato da psicologi e pedagogisti e lavorerà per il benessere della persona e per l'innovazione didattica. Lo ha deciso il Consiglio regionale approvando il testo di una modifica alle norme sul sistema educativo scolastico regionale, che sono contenute nella legge 19 del 2007. Il via libera incassa il plauso dell'Ordine degli psicologi della Lombardia (Opl), che ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano, 28 lug. (Adnkronos) - La Lombardia avrà unrivolto agli studenti, ai loro familiari, al personale scolastico docente e non docente. Ilsarà erogato dalogi e pedagogisti e lavorerà per il benessere della persona e per l'innovazione didattica. Lo ha deciso il Consiglio regionale approvando il testo di una modifica alle norme sul sistema educativo scolastico regionale, che sono contenute nella legge 19 del 2007. Il viaincassa il plauso dell'Ordine deglilogi della Lombardia (Opl), che ora ...

