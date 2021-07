Rai, la fine del monopolio e l’errore politico del Pci che aprì la strada alle tv di Berlusconi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quarantacinque anni fa, il 28 luglio del 1976, la Corte Costituzionale emetteva una sentenza che liberalizzava le trasmissioni televisive via etere, pur in ambito locale e mantenendo allo Stato il monopolio su tutto il territorio. La data è storica perché con questa sentenza si smantellava la vecchia regolamentazione ma non si provvedeva a sostituirla con una nuova, la cui elaborazione fu demandata alle forze politiche. Le quali però non fecero nulla: rifiutandosi di accogliere la nuova situazione nel caso del Partito comunista italiano, pensando di meglio posizionarsi nel futuro mercato tv nel caso della Democrazia cristiana e del Partito socialista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quarantacinque anni fa, il 28 luglio del 1976, la Corte Costituzionale emetteva una sentenza che liberalizzava le trasmissioni televisive via etere, pur in ambito locale e mantenendo allo Stato ilsu tutto il territorio. La data è storica perché con questa sentenza si smantellava la vecchia regolamentazione ma non si provvedeva a sostituirla con una nuova, la cui elaborazione fu demandataforze politiche. Le quali però non fecero nulla: rifiutandosi di accogliere la nuova situazione nel caso del Partito comunista italiano, pensando di meglio posizionarsi nel futuro mercato tv nel caso della Democrazia cristiana e del Partito socialista ...

Advertising

dei_alba : RT @lorenzodalai: Le dirette delle #Olimpiadi le acquistate Discovery Plus. 30 in contemporanea, che nemmeno il mitico Argo potrebbe farcel… - eleonora1684 : @LaDuffIannelli io alla fine ho ceduto e ho fatto Discovery+ (dividendo quindi ho già raggiunto il massimo purtropp… - RobertoSignore7 : RT @lorenzodalai: Le dirette delle #Olimpiadi le acquistate Discovery Plus. 30 in contemporanea, che nemmeno il mitico Argo potrebbe farcel… - PpPagliaro : RT @lorenzodalai: Le dirette delle #Olimpiadi le acquistate Discovery Plus. 30 in contemporanea, che nemmeno il mitico Argo potrebbe farcel… - migiranoleruote : Via, uno tsunami in piscina: fine dei tuffi e la #Rai si può concentrare sul ciclismo. #GiochiOlimpici -