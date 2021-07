Le maglie più care e più economiche della Serie A

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Manca meno di un mese al viaA 2021/22. Il massimo campionato italiano spera di tornare alla normalità dopo due stagioni complicate, con i club che puntano a recuperare i ricavi da stadio per dare ossigeno ai bilanci devastati dalla pandemia. Per il momento, le società possono cerdi spingere sul merchandising per L'articolo