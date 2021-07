Kane, secondo Wikipedia avrebbe tentato di uccidere Michael Jackson... (Di mercoledì 28 luglio 2021) Harry Kane in queste ore è diventato virale sui social. Il vice campione d'Europa lascerà il Tottenham per accasarsi al City di Guardiola? Assolutamente no, per il momento il club di Paratici resiste ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Harryin queste ore è diventato virale sui social. Il vice campione d'Europa lascerà il Tottenham per accasarsi al City di Guardiola? Assolutamente no, per il momento il club di Paratici resiste ...

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo il Sun di domani, Manchester City e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per Harry Kane per 187m… - FBiasin : Secondo il Sun, #Kane andrà al #City per circa 190 milioni, il ragazzo intascherà un paio di milioni al mese. Il c… - sportli26181512 : #Kane, secondo Wikipedia avrebbe tentato di uccidere Michael Jackson...: L'attaccante del Tottenham è al centro di… - Viuleeenz : ma che squadrone sta mettendo su la Roma? donnarumma, ronaldo, kane, questi secondo me vincono lo scudetto quest'anno - Kdc1987Kdc : @sanchez_strada @AndreaInterNews Bah, non ne sarei così sicuro...Secondo me l'Inter deve vendere un altro pezzo da… -

Ultime Notizie dalla rete : Kane secondo Kane, secondo Wikipedia avrebbe tentato di uccidere Michael Jackson... La versione spagnola del sito infatti, nel secondo paragrafo della pagina dedicata al giocatore, racconta anche un dettaglio piuttosto singolare. Harry Kane sarebbe stato accusato di ...

Premier League scatenata: 3 colpi stellari (si segue un giocatore di serie A) Si tratta del secondo super affare per il club inglese. Dopo aver speso 90 milioni per Sancho ... Kane infatti potrebbe raggiungere Guardiola al Manchester City. Tuttavia saranno necessari 120 milioni ...

"Il Chelsea vuole Haaland, pronti 175 milioni" Sono i campioni d’Europa, eppure potrebbero essere anche quelli che faranno il colpo più importante dell’estate europea. Il Chelsea sta provando, secondo quanto filtra dalla Germania, ad acquistare Er ...

