Il carcere a vita per una bandiera nera (Di mercoledì 28 luglio 2021) Più o meno un anno fa, il 1° luglio del 2020, Tong Ying-kit ha preso la sua motocicletta, ci ha fissato sopra la bandiera nera simbolo delle proteste dei ragazzi di Hong Kong, ed è passato attraverso un checkpoint delle Forze dell’ordine – non minacciosamente come si potrebbe pensare: Tong non voleva investirli ma sarebbe passato senza fermarsi “per quattro volte” attraverso il posto di blocco. Pochi giorni dopo Tong è stato arrestato, accusato di aver violato una legge che era stata imposta da Pechino e introdotta dal governo locale di Hong Kong praticamente poche ore prima. La Legge sulla sicurezza nazionale è quella che ha trasformato nel giro di pochi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Più o meno un anno fa, il 1° luglio del 2020, Tong Ying-kit ha preso la sua motocicletta, ci ha fissato sopra lasimbolo delle proteste dei ragazzi di Hong Kong, ed è passato attraverso un checkpoint delle Forze dell’ordine – non minacciosamente come si potrebbe pensare: Tong non voleva investirli ma sarebbe passato senza fermarsi “per quattro volte” attraverso il posto di blocco. Pochi giorni dopo Tong è stato arrestato, accusato di aver violato una legge che era stata imposta da Pechino e introdotta dal governo locale di Hong Kong praticamente poche ore prima. La Legge sulla sicurezza nazionale è quella che ha trasformato nel giro di pochi ...

Advertising

SaraSoglietti : RT @DonLucaGabriel1: Se dovessi scegliere tra salvare una vita ed andare in carcere non ho dubbio in merito. Anche se non dovessi avere l’a… - francesco4733 : RT @DonLucaGabriel1: Se dovessi scegliere tra salvare una vita ed andare in carcere non ho dubbio in merito. Anche se non dovessi avere l’a… - EleEsse77 : RT @molaasinaria: @Maedhros67 Roma, 5 maggio 2020. “Se dovessi scegliere tra salvare una vita ed andare in carcere non ho dubbio in merito.… - marulli2019 : RT @DonLucaGabriel1: Se dovessi scegliere tra salvare una vita ed andare in carcere non ho dubbio in merito. Anche se non dovessi avere l’a… - _SraDe : RT @DonLucaGabriel1: Se dovessi scegliere tra salvare una vita ed andare in carcere non ho dubbio in merito. Anche se non dovessi avere l’a… -

Ultime Notizie dalla rete : carcere vita Il carcere a vita per una bandiera nera La prima condanna per sedizione a Hong Kong. Gli slogan vietati da Pechino pandemia hong kong cina covid - 19 Più o meno un anno fa, il 1° luglio del 2020, Tong Ying - kit ha preso la sua ...

De Rienzo, arrestato pusher: ecco il decreto di fermo ... ha convalidato il fermo e ha applicato la custodia cautelare in carcere per il gambiano. LE ... quando un amico lo ha scoperto ormai senza vita. Lo spacciatore, che si faceva chiamare Alì, sarebbe ...

Il carcere a vita per una bandiera nera Il Foglio Il carcere a vita per una bandiera nera La prima condanna per sedizione a Hong Kong. Gli slogan vietati da Pechino È nata il 4 luglio. Giornalista del Foglio dal 2010, si occupa delle vicende che attraversano l’Asia orientale, soprattutto d ...

Strage via dell'Arca: Decaro, memoria per difesa libertà "E' con la memoria e la nostra presenza che rendiamo la storia attualità, ricordando quei giovani baresi che il 28 luglio del 1943 attraversavano le strade della nostra città per festeggiare la libert ...

La prima condanna per sedizione a Hong Kong. Gli slogan vietati da Pechino pandemia hong kong cina covid - 19 Più o meno un anno fa, il 1° luglio del 2020, Tong Ying - kit ha preso la sua ...... ha convalidato il fermo e ha applicato la custodia cautelare inper il gambiano. LE ... quando un amico lo ha scoperto ormai senza. Lo spacciatore, che si faceva chiamare Alì, sarebbe ...La prima condanna per sedizione a Hong Kong. Gli slogan vietati da Pechino È nata il 4 luglio. Giornalista del Foglio dal 2010, si occupa delle vicende che attraversano l’Asia orientale, soprattutto d ..."E' con la memoria e la nostra presenza che rendiamo la storia attualità, ricordando quei giovani baresi che il 28 luglio del 1943 attraversavano le strade della nostra città per festeggiare la libert ...